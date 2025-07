Pioli | Volevo Dzeko al Milan Poi si ‘scontra’ già con Allegri!

Pioli, durante la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina, ha speso belle parole verso l’ex Inter Dzeko. Al contempo, risposta secca su Allegri. DZEKO – Nella conferenza stampa di presentazione, Stefano Pioli ha risposto alla domanda su Edin Dzeko. Il tecnico ex Milan e oggi alla Fiorentina spende belle parole sull’attaccante bosniaco di 39 anni, che ha incontrato più volte durante i derby tra Inter e Milan. Ecco cos’ha raccontato nella sala stampa del Viola Park: « Ho detto a Edin che alla fine del primo anno al Milan di Ibra non c’erano certezze che lui restasse e io avevo chiesto Dzeko in rossonero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pioli: «Volevo Dzeko al Milan». Poi si ‘scontra’ già con Allegri!

La Fiorentina può inserirsi per Dzeko: il fattore Pioli diventa decisivo - A 39 anni - saranno 40 a marzo - Edin Dzeko non ci pensa a ritirarsi. Anzi, l`attaccante bosniaco torna al centro del mercato italiano.

Fiorentina: Pioli in arrivo. Trattativa con Dzeko (39 anni) tentando di trattenere Kean. Gudmundsson: Genoa non fa sconti - FIRENZE – Arriverà Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, appena potrà liberarsi dal contratto con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, intanto la società è impegnata su più fronti, tra rinnovi, riscatti e innesti per il futuro.

Fiorentina, Dzeko o Immobile in attacco per Pioli. Aspettando la conferma di Kean - FIRENZE – Guarda all’attacco, e alla Turchia, il calciomercato della Fiorentina. Che, nell’attesa di ufficializzare la conferma di Kean guarda a due grandi nomi già in serie A nel passato: si tratta Edin Dzeko, ex Inter e Roma, del Fenerbahce e Ciro Immobile, bandiera del passato della Lazio, del Besiktas.

