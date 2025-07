Trentino Trasporti cerca nuovi autisti | ecco quanto pagano

Al via la terza edizione del progetto “Trentino Trasporti Academy” che quest’anno mira ad assumere cinquanta nuovi autisti da inserire nell’azienda. Il bando è rivolto a giovani privi di patenti professionali. Per loro – si legge in una nota – è previsto un immediato inserimento, inizialmente con. 🔗 Leggi su Trentotoday.it