Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista | come è andata

Damiano David continua ad essere uno dei protagonisti della musica italiana che fa breccia anche nel cuore degli ascoltatori internazionali. Proprio ieri sera il cantante ha letteralmente conquistato Malta partecipando alla 17ª edizione dell’ Isle of Mtv, un evento musicale tra i più importanti a livello europeo che ha richiamato migliaia di fan locali e turisti nella suggestiva Piazza il-Fosos, a Floriana, trasformandola in un’arena pulsante di musica e spettacolo. Qui l’artista ha sfoggiato tutto il suo talento mixando grandi successi e una performance potente e suggestiva. Damiano David, il successo all’Isle of Mtv tra hit rock e struggenti ballate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata

