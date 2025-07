Sarri allarme rientrato | condurrà regolarmente l’allenamento pomeridiano La nota della Lazio

Allarme rientrato per Maurizio Sarri, dopo la notizia trapelata nel primo pomeriggio che parlava di ricovero per un malore. Come riferisce la Lazio in un comunicato ufficiale, il tecnico toscano guiderà regolarmente la squadra biancoceleste nell’allenamento pomeridiano. Il comunicato della Lazio. Di seguito quanto si legge sui canali ufficiali del club capitolino: “Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri, allarme rientrato: condurrà regolarmente l’allenamento pomeridiano. La nota della Lazio

In questa notizia si parla di: lazio - sarri - allarme - rientrato

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro.

Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri è davanti a scelte che accendono la mente e il cuore.

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - 2025-06-02 13:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Maurizio Sarri, allarme rientrato. La Lazio: «Solo una visita approfondita, dirigerà l'allenamento del pomerig; Sarri, malore dopo l'allenamento: l'allenatore della Lazio a Villa Mafalda, è appena stato dimesso; Sarri ricoverato per un malore? La Lazio fa chiarezza: Visita di idoneità approfondita, il comunicato del club.

Lazio, allarme malore rientrato per Sarri: "Solo una visita di idoneità approfondita" - Il tecnico toscano, appena tornato sulla panchina biancoceleste, si è recato a Villa Mafalda in seguito a quello che iniz ... Si legge su msn.com

Lazio, Sarri salta la seduta…" - La stagione della Lazio è cominciata questa settimana, con i primi allenamenti diretti da Maurizio Sarri, di ritorno sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni rassegnate a marzo 2024. informazione.it scrive