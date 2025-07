Don Matteo 15 arriva Valeria Fabrizi | lo scambio con Che Dio ci aiuti

Gradita sorpresa nel cast di Don Matteo 15. Negli episodi della nuova stagione ci sarĂ anche Valeria Fabrizi. E non con un ruolo qualsiasi bensì con quello di Suor Costanza, giĂ protagonista di un’altra amata fiction Rai, Che Dio ci aiuti. Suor Costanza, da Che Dio ci aiuti a Don Matteo 15. Il personaggio di Suor Costanza, che diverte il pubblico di Che Dio ci aiuti da oltre dieci anni, apparirĂ nei nuovi episodi di Don Matteo, con protagonista Raoul Bova dopo l’addio di Terence Hill. A farlo sapere l’attrice Valeria Fabrizi: entrambe le serie sono prodotte dalla Lux Vide. “Sono entrata in una cosa piĂą bella per me in questo momento – ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a Spettacolo Mania – sono in Don Matteo, è una cosa che ho chiesto io, per cambiare, sono molto felice”. 🔗 Leggi su Dilei.it

