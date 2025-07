Milan Modric | Cresciuto guardando il calcio italiano Su Boban …

Luka Modric, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da calciatore milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric: “Cresciuto guardando il calcio italiano. Su Boban …”

In questa notizia si parla di: milan - modric - cresciuto - guardando

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Il Milan Fanta a Luka Modric - 2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

Adesso è fatta per davvero: Luka Modric è un nuovo calciatore del Milan Dopo 13 stagioni al Real Madrid e una miriade di trofei, il croato è pronto ad approdare nel nostro campionato per continuare a dipingere calcio, come riportato da Fabrizio Romano. Vai su Facebook

Video - Jovanotti: Il Vaticano è casa mia, ci sono nato; Milan, Modric: “Cresciuto guardando il calcio italiano. Su Boban …”; Luka Modric Saluta il Real Madrid: Il Club Mi Ha Dato Tutto.

Modric: «Ho scelto il Milan da subito. Tare è stato bravo a convincermi perché…» - Le parole del neo centrocampista rossonero Luka Modric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV, il campio ... Da calcionews24.com

Milan, Modric esce allo scoperto: “Vi spiego perché ho scelto i rossoneri” - Luka Modric si conferma a Milan Tv: il centrocampista croato ha rivelato il vero motivo della sua scelta di vestire la maglia rossonera. spaziomilan.it scrive