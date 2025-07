Traffico rallentato sulla statale 16 a Bari | lunghe code in direzione sud

Code e disagi al traffico sulla statale 16, a Bari, in direzione sud. A causare i forti rallentamenti sarebbe un incidente, di cui al momento non si conoscono dettagli. Nel dettaglio, la polizia locale di Bari attraverso i propri canali social segnala code dal km 802 (all'incirca, zona Santa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - code - traffico - statale

Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi - In tantissimi si sono assiepati al parcheggio di via Paparelli per i biglietti necessari per entrare allo stadio, dove verrà trasmessa la gara

Maxischermi all’Arena per Bari-Pisa: code e caos per i tagliandi - Pisa, 3 maggio 2025 – Caos totale per i biglietti per l’accesso all’Arena. In vista della sfida Bari-Pisa, che potrebbe consegnare la promozione aritmetica in Serie A alla squadra nerazzurra, il Comune di Pisa ha organizzato la disposizione di cinque maxischermo (oltre a quello già presente) nello stadio nerazzurro.

Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico in tilt, code e rallentamenti - Due incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro hanno provocato traffico e rallentamenti sulla Tangenziale di Bari, in una mattinata caratterizzata dalla ripresa dopo il lungo ponte del 2 giugno.

S.S. 100 CHIUSA AL TRAFFICO A GIOIA PER UN GRAVE INCIDENTE: COINVOLTE ALMENO 6 AUTO, DIVERSI FERITI Traffico completamente bloccato sulla Statale 100 in direzione Bari, all’altezza di Gioia del Colle, nei pressi dello svincolo per Putignano, Vai su Facebook

Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico in tilt, code e rallentamenti; PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE LUNGO LA SS16 “ADRIATICA” A BARI; Bari, incidente in via Amendola: strada bloccata e traffico in tilt. Lunghe code verso la statale 100.

Bari, Statale 16 nel caos: traffico in tilt per i lavori in corso, code ... - Traffico in tilt sulla statale 16: code chilometriche per via dei lavori in corso sulla strada. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Ancora traffico intenso sulla Statale 16: incidente e lunghe file ... - Questa volta, però, seppur con traffico sostenuto, all’altezza di Bari non c’erano blocchi di particolare portata: i problemi sono sorti con l’avvicinamento a ... Come scrive quotidianodipuglia.it