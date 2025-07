Grandi concerti a Villa delle Rose Paolini boccia ipotesi ampliamento

Tutto pronto per le due serate speciali, organizzate da Confartigianato e Ancos in collaborazione con Elite Agency Group, che danno il via alla stagione 2025 dei grandi concerti al parco Villa delle Rose di Lanciano. In queste ore si sta ultimando l'allestimento del palco e dei posti a sedere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: concerti - villa - rose - paolini

Salerno, “Concerti d’Estate di Villa Guariglia”: per la 28esima edizione previsti 19 appuntamenti tra classica, jazz e tango - Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10, la sede della Provincia di Salerno a Palazzo Sant’Agostino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione dei Concerti d’Estate di Villa Guariglia.

Vetri sul Mare, Concerti d’Estate di Villa Guariglia: al via con un viaggio appassionato nel cuore del tango nuevo - Giovedì 10 luglio l’Ensemble di fiati del Conservatorio “Martucci” porterà in scena musiche da Mozart a Tyler Smith.

Monza torna Visionaria. Parte dalla Villa Reale la stagione dei concerti - Dal jazz alla classica, passando per fiabe musicali, performance e i suggestivi Notturni. Da oggi Monza torna Visionaria, mettendo in fila stelle come Fabrizio Bosso, Thomas Enhco, Giovanni Falzone e Marco Mezquida.

Il Pedra e Cupa Camping Village ospiterà due dei prossimi spettacoli del Teatro del Sottosuolo Si parte domani con lo spettacolo “RETORNABLE” di Gasparato Ci rivediamo poi il 20 Luglio con lo spettacolo “HOPE! HOPE! HOPLA!” dei “Nipoti di Bernardone Vai su Facebook

Al Parco Villa delle Rose di Lanciano i concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia; Diecimila presenze ai concerti a Villa delle Rose, Marongiu: “Ora si investa nell'area”; Novantasei appuntamenti per l'estate di Lanciano: tra essi i grandi concerti.

lanciano si prepara a due concerti evento con antonello venditti e fiorella mannoia al parco villa delle rose - due concerti estivi a lanciano con antonello venditti il 17 luglio e fiorella mannoia il 18, organizzati da confartigianato imprese chieti l’aquila e ancos aps chieti nel parco villa delle rose ... gaeta.it scrive

A Lanciano arriva la grande musica con i concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia - Il cantautore romano torna dal vivo con “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”; la cantante porta in città una tappa del suo emozionante tour “Fiorella Sinfonica- Come scrive chietitoday.it