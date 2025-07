La mostra all' Università di Torino | i ghiacciai testimoniano la crisi climatica

Venerdì 18 luglio alle ore 8.30 nel Cortile del Palazzo del Rettorato (via Po 17via Verdi 8), inaugura l’installazione interattiva multimediale “2025 I Ghiacciai. Testimoni della crisi climatica” prodotta dall’UniversitĂ di Torino, nell’ambito del progetto UniVerso, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

UniTo, con il progetto UniVerso - Università di Torino, presenta la mostra interattiva, realizzata con il contributo del CAI - Club Alpino Italiano e del Dipartimento di Scienze della Terra

Torino inaugura la mostra interattiva sui ghiacciai e il clima: il Rettorato accoglie l'appuntamento; Nel cortile del Rettorato inaugura la mostra che racconta la crisi dei ghiacciai; Future matricole.