Ricerca nel veleno di ragni e serpenti scoperti centinaia di potenziali antibiotici

Da morso letale a fonte di molecole salvavita. Il veleno di serpenti, scorpioni e ragni viene automaticamente associato a situazioni di pericolo. Ma l’intelligenza artificiale potrebbe riuscire nell’impresa di ribaltare questa ‘equazione’ mostrandone il lato buono, quello cioè di  alleato contro i superbatteri e la resistenza agli antibiotici, che causa oltre 1 milione di morti ogni anno in tutto il mondo. In uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’, un team di ricercatori dell’University of Pennsylvania  ha utilizzato un sistema di deep-learning chiamato Apex per ‘setacciare’ un database di oltre 40 milioni di peptidi del veleno,  minuscole proteine sviluppate dagli animali per attaccare o come meccanismo di difesa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it