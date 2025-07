Papa Leone XIV indiscrezioni su importanti decisioni | Teste che saltano chi sono

Le prime vacanze da Pontefice per Leone XIV non assomigliano affatto a un periodo di riposo. Dall’8 maggio 2025, giorno in cui è stato eletto nuovo Papa al termine di un Conclave decisamente breve ma teso, il cardinale statunitense Robert Prevost ha preso sulle sue spalle il timone della Chiesa cattolica, inaugurando un pontificato che si sta già rivelando denso di decisioni, cambiamenti e nomine cruciali. Per due settimane, dal 6 al 20 luglio, ha scelto di trasferirsi nella storica residenza di Castel Gandolfo, un ritorno alla tradizione papale interrotta dal suo predecessore Jorge Mario Bergoglio, e un segnale di recupero simbolico di una delle location più iconiche della vita ecclesiastica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it