Slot e scommesse del clan | Business da 5 milioni l' anno | IL VIDEO

Un business da 5 milioni di euro l’anno messo in piedi con le scommesse clandestine e slot machine scollegate dalla rete dell’Agenzia delle Dogane. E’ il retroscena rivelato dal procuratore Nicola Gratteri a margine della conferenza stampa svolta in procura in cui sono stati rivelati i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Slot, scommesse, gratta e vinci. Duemila euro l’anno pro capite. Il Piceno oltre la media nazionale - Allarme ludopatia nel Piceno. E, in particolare, in tre comuni: Folignano, Maltignano e Castignano. Sono questi, infatti, che occupano i primi tre posti (per quanto riguarda la provincia ascolana) della classifica stilata da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon in merito al gioco d’azzardo.

Furto con spaccata in una sala scommesse, rubate quattro slot machine a Villagrazia di Carini - Hanno sfondato l'ingresso di un centro scommesse con un'auto rubata e poi ne hanno utilizzata un'altra per caricare e portare via quattro slot machine.

Slot illegali e scommesse clandestine gestite dal clan dei Casalesi: 8 arresti - Otto arresti e un provvedimento di divieto di dimora. Sono nove le misure cautelari eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nei confronti di altrettanti indagati coinvolti in un’inchiesta della Dda di Napoli sulla gestione delle slot e delle.

Quanto costa la licenza ADM per il gioco online? L'analisi di Casinosicuri.info; Alla 'ndrangheta i milioni del gaming: scontro tra i clan del Crotonese per il controllo di slot machine e scommesse ·; A Locorotondo tanti soldi spesi in slot, grattini e scommesse: dibattito al Themis Festival.

New slot e scommesse, stretta delle regioni: a rischio 500 milioni per ... - a rischio 500 milioni per il Fisco Giovedì 14 novembre confronto tra Mef e governatori sulla riforma del mercato retail tutto in salita su distanziometro, ... Lo riporta ilsole24ore.com

Lottomatica cede a Gamenet le sue slot machine e le sale scommesse per ... - Lottomatica ha ceduto a Gamenet tutte le sue "macchinette", oltre alle sale scommesse sul territorio e al ... Segnala ilmessaggero.it