Calendario scolastico 2025 26 | quando inizia la scuola a settembre ponti e festività PDF e TABELLA

Per l’anno scolastico 202526, gli studenti inizieranno le lezioni in date differenti a seconda della regione. Il primo avvio è previsto per l’8 settembre nella Provincia di Bolzano, seguito da Piemonte, Veneto e Trentino il 10 settembre. La maggior parte delle regioni riprenderà le attività tra il 12 e il 16 settembre. L'articolo Calendario scolastico 202526: quando inizia la scuola a settembre, ponti e festività . PDF e TABELLA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Calendario scolastico 2025/26, in Liguria lezioni al via il 15 settembre. Anief: ponte di Carnevale e 3 giorni di stop lezioni - Soddisfazione da Anief Liguria per l’esito della riunione del CRIF (Comitato Regionale Istruzione e Formazione), riconvocato il 5 maggio 2025 con l’obiettivo di rivedere e migliorare la proposta di calendario scolastico regionale per l’anno 2025/2026.

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/25.

Scuola in Umbria: si torna in classe il 15 settembre. Approvato il calendario scolastico 2025/2026 - In Umbria le scuole riapriranno i battenti lunedì 15 settembre 2025. La Giunta regionale ha approvato ufficialmente il calendario scolastico per l’anno 2025/2026, su proposta dell’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli.

Calendario scolastico 2024/25: ecco quando comincia la scuola a settembre regione per regione. Abruzzo: 16 settembre; Basilicata: il 16 settembre; Bolzano: 5 settembre; Calabria: 16 settembre; Campania: 12 settembre; Emilia Romagna: 16 settembre; Fr

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia e finisce la scuola. Le date per regione. TABELLA Ministero - L'URP del Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato la tabella con le date di inizio e fine lezioni nell'anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it

Quando inizia la scuola 2025/2026 in Piemonte? Calendario scolastico e festività - E’ vero, le vacanze estive per tante persone sono appena iniziate, e per alcune ancora non hanno preso il via. alphabetcity.it scrive