Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 30 kg di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, che hanno eseguito una perquisizione all’interno di una ditta situata nel territorio comunale di Rosarno. Durante il controllo, esteso anche al giardino adiacente, gli agenti hanno trovato una statua dotata di un sofisticato meccanismo di apertura. All'interno del nascondiglio erano occultati i 30 kg di droga. Le successive perquisizioni effettuate in alcune abitazioni vicine e nelle relative pertinenze hanno permesso di sequestrare anche materiale destinato al confezionamento e alla conservazione della sostanza stupefacente, oltre a una somma in contanti pari a 25. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gioia Tauro, 30 kg di cocaina nascosti dentro una statua: ecco il meccanismo