Altro che mai una gioia dopo Sinner nel tennis doppietta di Paltrinieri e Taddeucci argento ai Mondiali di nuoto in condizioni estreme

Un programma continuamente rivoluzionato: il caldo, le condizioni estreme, ma l’ Italnuoto risponde ancora una volta presente. I Mondiali di Singapore si aprono nelle acque libere di Sentosa con un doppio argento azzurro, con la 10 chilometri che vede salire sul podio a stretto giro di posta Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci. Dopo un giorno e mezzo di incertezza fra rinvii e nuovi calendari col via libera della World Aquatics arrivato in extremis una volta che la qualitĂ dell’acqua aveva superato il test, SuperGreg mette in scena una gara tutta in recupero dove frantuma piano piano la concorrenza e a 500 metri dal traguardo accelera risalendo dal sesto al secondo posto: è argento in 1h59’59?2, ad appena 3?7 dall’altro olimpionico, il tedesco Florian Wellbrock, che firma la tripletta come il connazionale Thomas Lurz, dominando la gara sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Altro che mai una gioia, dopo Sinner nel tennis, doppietta di Paltrinieri e Taddeucci argento ai Mondiali di nuoto (in condizioni estreme)

In questa notizia si parla di: mondiali - argento - altro - gioia

Sollevamento pesi: Christian Di Maria argento ai Mondiali Youth! L’azzurro vince anche l’oro di strappo - Comincia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, impegnata in questi giorni in quel di Lima (Perù), per i Campionati Mondiali 2025 categoria Youth e Junior.

Germany ISKA PRO: Argento internazionale per Daniele Luciano, il giovane fighter di Aversa vola ai Mondiali in Australia 2025 - Tempo di lettura: 2 minuti Un’impresa da incorniciare quella di Daniele Luciano, giovane atleta di 21 anni che ha conquistato la medaglia d’argento al prestigioso torneo Germany ISKA PRO, andato in scena a Stoccarda tra il 24 e il 25 maggio.

Salto con gli sci, tragedia in Giappone. Muore a 19 anni Asahi Sakano, argento ai Mondiali junior - Tragedia nel mondo del salto con gli sci. Il giapponese Asahi Sakano, 19 anni, è morto nella notte fra lunedì 30 giugno e lunedì 1 luglio a Sapporo.

Ginevra Taddeucci argento nella 10 km, altra gioia dal fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore Vai su X

Da promessa a realtà ! Xabi Ferrazzi dopo il titolo mondiale junior 2023 è per 14 centesimi ? nel 2025 nel K1 Under 23 maschile ai Campionati mondiali di canoa kayak di Foix #XabierFerrazzi conquista la medaglia d’argento con un percorso netto in 81.42 Vai su Facebook

Mondiali: Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci d'argento nelle 10 km di apertura a Singapore; Ginevra Taddeucci argento nella 10 km, altra gioia dal fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore; Mondiali di nuoto 2025, Paltrinieri e Taddeucci argento nella 10 km.

Taddeucci distrutta dopo l’argento ai Mondiali. “A 31° è terribile. Dovrò bere tre litri d’acqua” - Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'argento nella 10 km in acque libere dei Mondiali di nuoto di Singapore ... Segnala fanpage.it

A Singapore fantastico bis con le donne: Taddeucci d'argento nella 10 km - Ginevra: "Ora però cambi qualcosa con i problemi dell'acqua, è tutto sbagliato" ... Da gazzetta.it