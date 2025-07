Raphael Gualazzi | 18 luglio a UdineJazz con l’Orchestra Naonis

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna dal vivo  nei festival musicali e nelle principali piazze italiane e si esibirà il 18 luglio a Udine con l’Orchestra Naonis per il “Udin&Jazz”. È in tour da maggio 2025 con tre diversi progetti live:  in pianoforte solo, con il suo quintetto, e con Orchestra. La dimensione ‘piano-vocal’  è un racconto in musica dei successi e delle più grandi ispirazioni di Gualazzi. 🔗 Leggi su Udine20.it

