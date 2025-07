Prima i robot-kamikaze Spider poi i droni | così gli ucraini hanno catturato i soldati russi

Un gruppo di soldati russi si è arreso nel corso di una particolare operazione effettuata dalla Terza Brigata d'Assalto ucraina mediante l'utilizzo di droni e sistemi robotici. L'episodio è andato in scena nella regione di Kharkiv tra l'8 e il 9 luglio. Secondo le forze di Kiev il blitz sarebbe stato completato " senza fanteria e senza perdite " e avrebbe consentito di assaltare postazioni nemiche, oltre che di far prigionieri alcuni militari rivali. In particolare, l'unità ucraina ha ripulito le trincee russe e catturato i soldati presenti in loco impiegando droni Fpv e altri dispositivi. La novità consiste nel modus operandi adottato dall'Ucraina: gli obiettivi sono infatti stati raggiunti senza il coinvolgimento diretto di esseri umani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prima i robot-kamikaze Spider, poi i droni: così gli ucraini hanno catturato i soldati russi

