Turchia sindaco di Istanbul Imamoglu condannato a un anno e per insulti a procuratore

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato condannato da un tribunale turco a un anno e 8 mesi di reclusione con l’accusa di avere insultato e minacciato un funzionario pubblico. Imamoglu è agli arresti dal 23 marzo ed è atteso che presenti ricorso contro la sentenza. Il caso ha origine da alcune dichiarazioni rilasciate il 20 gennaio in cui criticava il procuratore capo di Istanbul, Akin Gurlek, accusandolo di prendere di mira esponenti dell’opposizione attraverso indagini di presunta natura politica. Mercoledì il tribunale ha condannato Imamoglu per aver insultato e minacciato Gurlek, ma lo ha assolto dall’accusa di averlo identificato pubblicamente con l’intento di renderlo un bersaglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, sindaco di Istanbul Imamoglu condannato a un anno e per insulti a procuratore

In questa notizia si parla di: imamoglu - sindaco - istanbul - condannato

Sul Municipio uno triscione per la liberazione del sindaco di Instabul Ekrem ?mamo?lu - "Ekrem?mamo?lu libero! Dalla parte dei sindaci che difendono la Democrazia". E' questa la scritta che dalle ore 11 di giovedì 24 aprile campeggia sulla facciata del Comune di Modena.

Ex sindaco di Istanbul condannato in uno dei processi; Turchia, sindaco di Istanbul Imamoglu condannato a un anno e per insulti a procuratore; Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu non si presenta in tribunale.

Imamoglu, arrestato il sindaco di Istanbul. È il principale oppositore ... - Il sindaco Ekrem Imamoglu e il video girato poco prima dell'arresto (Foto da Facebook) Con un’irruzione nella sua abitazione, la polizia turca ha arrestato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu . Secondo blitzquotidiano.it

Non solo Imamoglu, Erdogan ha fatto arrestare ... - Il Fatto Quotidiano - Imamoglu ha immediatamente condannato la “presa in custodia” del suo legale in una dichiarazione condivisa sui social ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it