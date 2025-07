Tribale con stile Che tu scelga un bikini crochet con stampa ikat o un costume intero nero sotto un caftano over il nuovo beachwear parla di cultura libertà e femminilità

E state 2025, arriva l’onda del beachwear tribal-glam. Un mix esplosivo di estetica folk e suggestioni tattoo anni ’90. Che prima ha invaso le passerelle e ora arriva fino alle spiagge, con un’energia nuova. In cui il costume intero e il bikini etnico, ma anche i caftani e gli accessori in rima, sono protagonisti assoluti. Cosa mettere sopra il costume: 5 copricostumi originali X In un caleidoscopio di tonalità caldissime e basi neutre. Che si alternano con ritmi selvaggi tra disegni animalier, pattern afro, stampe ikat e simboli ancestrali. Dove ogni singolo capo – da mare, ma anche da città – racconta una storia, o meglio, uno splendido e avvincente viaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tribale, con stile. Che tu scelga un bikini crochet con stampa ikat o un costume intero nero sotto un caftano over, il nuovo beachwear parla di cultura, libertà e femminilitÃ

In questa notizia si parla di: bikini - costume - intero - tribale

Alessia Marcuzzi in bikini lancia il trend dell’estate: il costume da avere è coi dettagli gioiello - La proposta per l'estate 2025 di Alessia Marcuzzi è la più preziosa: il bikini da mettere in valigia è quello coi dettagli gioiello.

Chiara Ferragni con il micro bikini dà il via all’estate e decreta il costume must have dell’anno - Chiara Ferragni dà il via all'estate pubblicando le prime foto in costume e decretando il ritorno del micro bikini a triangolo.

Bikini blues: perché ci assale l’ansia al pensiero di mettere il costume, ma non dovrebbe - Andare in spiaggia non è più un momento di relax e divertimento, ma un esame da superare: si parla ovunque di "prova costume".

Bikini etnico e abiti folk per la moda mare Estate 2025; Miss Bikini tendenza tribal: lo stile etnico ispira il design del beachwear e diventa tendenza; I 10 costumi vip più belli dell’estate 2024, da Cristina Marino a Kate Beckinsale.

La rivincita del costume intero, tra i must anche i micro-bikini - Tramontata l'era del trikini, il mondo del beachwear è pronto per celebrare la rivincita (e una rinnovata passione) per il costume intero. Si legge su ansa.it

Buon compleanno bikini, alla vigilia degli 80 anni è ancora il simbolo dell'estate - Il capo di abbigliamento, 79 anni dopo la sua nascita, è ancora l'indumento più popolare, amato e irrinunciabile per le donne d'estate, anzi è proprio il simbolo dell'estate al ... ansa.it scrive