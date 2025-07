Fine vita affissioni choc ‘Pro Vita & Famiglia’ | Parlamentari non siano boia

(Adnkronos) ‚Äď Gli scranni del parlamento occupati da decine di figure nere incappucciate con una falce in mano ‚Äď rappresentazione della morte ‚Äď e lo slogan: ‚ÄúSiete stati eletti per aiutarci a vivere, non per farci morire. No alla legge sul suicidio assistito‚ÄĚ. Questa la forte immagine oggetto della nuova campagna di affissioni e camion . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Profeta (Pro vita & famiglia) replica al Collettivo Fucsia sui manifesti anti gender: "Affissioni legittime e regolari" - Prosegue il botta e risposta a distanza fra Carola Profeta referente abruzzese di Pro vita & famiglia onlus e il Collettivo Fucsia in merito ai manifesti affissi anche a Pescara da Pro vita anti gender nelle scuole.

Cartellone Pro Vita a Chiavenna: "Le nostre affissioni sono assolutamente legittime" - Non si è fatta attendere la replica dell'associazione Pro Vita dopo la protesta di Valtellina Arcobaleno che ha chiesto la rimozione del manifesto affisso in piazza Bertacchi proprio dall'associazione Pro Vita visto il " messaggio d'odio, disinformazione e violenza simbolica" contenuto in esso.

Un recap ‚Äúristretto‚ÄĚ, come un espresso, delle notizie di inizio giornata. Tra gli accordi Ue-Israele, le misure choc di Bayrou, l'esibizione del direttore d'orchestra russo Gergiev e la proposta sul fine vita dell'Associazione Luca Coscioni Vai su X

Fine vita, affissioni choc 'Pro Vita & Famiglia': "Parlamentari non siano boia" - Gli scranni del parlamento occupati da decine di figure nere incappucciate con una falce in mano - msn.com scrive

Pro Vita, a Roma affissioni choc contro i corsi gender - Pro Vita, a Roma affissioni choc contro i corsi gender Associazione chiede legge per libertà educativa delle famiglie ROMA , 08 aprile 2025, 14:22 ... Scrive ansa.it