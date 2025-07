Morte e caldo a Roma e Milano | la verità dietro le stime choc diffuse online

Nelle ultime settimane i media hanno parlato molto delle morti dovute al caldo, soffermando l’attenzione sui 500 decessi avvenuti tra Roma e Milano. Ma cosa c’è dietro a questa situazione? Secondo quanto riferito da FactaNews, la verità è un’altra. Morte e caldo: qual è il vero rapporto, la verità sui 500 decessi. Secondo quanto riportato da Factanews, i 500 decessi sarebbero i risultati dalla ricerca “Il cambiamento climatico ha triplicato i decessi legati al caldo dell’ondata di calore estiva europea”, da cui è emerso che il numero di decessi dovuti al caldo di è aumentato di circa 1.500 in 12 città europee. 🔗 Leggi su Funweek.it

Sottocorona sbotta: "Notizie vergognose". La verità sul caldo - Caldo "infernale" sull'Italia: quanto c'è di vero e quanto di sensazionalistico in certi annunci? Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nel consueto spazio delle previsioni meteo che segue la rassegna stampa commenta certi titoli a suo dire un po' troppo carichi.

Sottocorona: "Confine termico". Le previsioni e la verità sul caldo - Pochissime nuvole e l'alta pressione che domina sul meteo italiano. A fornire le previsioni del tempo di mercoledì 25 giugno e dei giorni seguenti su La7 è Paolo Sottocorona.

Negli ultimi dieci giorni di giugno oltre 1500 persone sono morte in Europa a causa del caldo estremo. Solo a Milano e Roma i decessi legati alle alte temperature sono stati 500 e una recente ricerca scientifica mostra che il 65% di queste vittime è diret

