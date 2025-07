Strage di Avellino le motivazioni della condanna di Castellucci | Gravi carenze organizzative

Giovanni Castellucci non può essere ritenuto responsabile soltanto di “occasionali disfunzioni” nella gestione, ma di “gravi carenze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice”. Per questo l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia è stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per la strage di Avellino e si trova ora rinchiuso nel carcere di Rebibbia. In primo grado era stato assolto dal Tribunale di Avellino, sentenza poi ribaltata dalla Corte d’Appello di Napoli e confermata dalla Cassazione. Nelle 256 pagine con le quali motiva la conferma della pena, la Suprema Corte traccia un quadro delle responsabilitĂ dirigenziali che hanno contribuito in modo determinante alla strage del viadotto di Acqualonga a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove morirono 40 persone che si trovavano a bordo di un bus che rientrava da San Giovanni Rotondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

