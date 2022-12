Ultime Notizie Roma del 13-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il supporto italiano la causa Ucraina è fondamentale rimanere uniti nel pieno sostegno del G7 a chi è vecchi in campo economico e militare ha detto in videocollegamento la sua prima riunione del G7 dopo Quella d’emergenza del G20 di Bali siamo chiamati a continuare a difendere il paese dalla guerra di aggressione russa ha aggiunto Giorgia Meloni la guerra in Ucraina Aggiungi a 293 esimo giorno Chi era chiedere aggiornamenti all’occidente in particolare l’invio di carri armati moderni armi a lungo raggio in videocollegamento quel leader del G7 zielinski Chiede anche di aumentare l’assistenza l’Ucraina nel settore del gas stiamo parlando di un volume di circa 2 miliardi di metri cubi nel denunciare tattiche ...