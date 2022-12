Ucraina | la diretta | al via la conferenza di Parigi Zelensky | ' Servono generatori'

Kuleba: "Uno scenario di blackout totale è piuttosto realistico" Video :, generatori di corrente d'emergenza per i blackout a Kiev Video :, Zelensky: "La guerra finirebbe se Putin morisse"Le comunicazioni della premier - in ritardo di 20 minuti - in vista del Consiglio europeo. 'L'Italia sta facendo la sua parte al fianco dell'. Non consentiamo che Putin usi il cibo come ..."Il segnale che manda il Parlamento è molto più forte di quello che ognuno di noi percepisce, perché esce da quest'aula e forse non arriva in Italia, ma ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c589b4d2-adec-ca9e-e71b-f8e859bae7 ...