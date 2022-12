Torino | pronta l’offerta per Nandez

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ilfa sul serio per Nathan, centrocampista uruguagio del Cagliari. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, ilvorrebbe acquistare Nathangià a gennaio. L’uruguagio non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Cagliari e potrebbe quindi essere ceduto. La squadra granata ha giàun’offerta da presentare al club rossoblù e al giocatore. La squadra di Cairo pagherebbe infatti tra i 7-8 milioni di euro al Cagliari e un contratto da un milione e mezzo per tre anni al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

...giocatore per la prossima stagione e sarebbead approfittare del contratto in scadenza fra poco più di 18 mesi. Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea: il piano bianconeroIl club di...Per Juan Cuadrado , Alex Sandro e Adrien Rabiot , infatti, l'avventura asembra ai titoli di ... Veronique, èad avanzare. L'ex PSG, tornato nel mirino dei campioni di Francia, ha ... Calciomercato Torino, Vagnati non molla Mazzocchi: pronta una nuova offerta Il Torino fa sul serio per Nathan Nandez, centrocampista uruguagio del Cagliari. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino vorrebbe acqu ...Nahitan Nandez, il Torino è forte sul centrocampista del Cagliari ma un altro club di Serie A prova ad inserirsi ...