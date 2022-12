Torino Dehors esercizi pubblici | proroga temporanea

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 dicembre 2022) Martedì mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato ladel Piano Straordinario di Occupazione del Suolo Pubblico in favore deglidi somministrazione di alimenti e bevande – così come prevista dall’art. 40 del D.L. n.144 del 23.09.2022 (cd. Decreto aiuti ter) – alla data del 31/03/2023. Talenasce dalla duplice necessità di permettere una corretta e ordinata transizione dal regime straordinario attualmente vigente a quello ordinario (che, prossimamente, entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un testo di Revisione del Regolamento 388), e di evitare la presentazione di richieste e progetti sulla base di norme destinate in brevissimo lasso di tempo a essere, almeno in parte, superate. In particolare ...