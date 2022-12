Sudtirol vs Ternana

...- Bari sabato 17 dicembre ore 20.30- Como domenica 18 dicembre ore 14.00 Parma - Spal domenica 18 dicembre ore 14.00 Cosenza - Ascoli domenica 18 dicembre ore 14.00 Cittadella -......Francesco (Palermo) GALAZZI Nicolas (Brescia) GERLI Fabio (Modena) PAGHERA Fabrizio () PEDA ... GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE) BISOLI Pier Paolo () AMMONITI SECONDA SANZIONE CLOTET RUIZ ...Il successo sul Perugia avvicina la squadra di Liverani contestato, come da tempo non accadeva ad un allenatore dei rossoblù, alla zona spareggi ma resta vicino il distacco dai play-out Tre punti col ...Spettacolo e gol tra Cagliari e Perugia. Il Pisa ferma il Frosinone e la Reggina (seconda in classifica) ne approfitta vincendo a Como e accorciando le distanze dalla vetta ...