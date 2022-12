Scontro tra due auto ad Arzago | grave una donna di 37 anni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 dicembre 2022)tra duenel pomeriggio di martedì lungo la strada Rivoltana, add’Adda. Unadi 37è rimasta ferita in modoed è stata trasportata d’urgenza con l’elicottero all’ospedale. Intorno alle 14.50, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, le due vetture si sono scontrate. Un impatto violentissimo, che ha causato il ferimento della. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’medica e l’elicottero del 118, atterrato nei campi accanto alla carreggiata. La 37enne è stata portata in codice rosso al pronto soccorso.