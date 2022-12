Qatargate | Pd | ' ci costituiremo parte civile | inflessibili se qualcuno coinvolto'

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Pd, in questa vicenda, èlesa e si costituirànel procedimento giudiziario in corso. Analogamente terremo atteggiamentiin linea con il nostro Statuto nei confronti di eventuali esponenti del Pd coinvolti". E' quanto si legge in una nota della segreteria del Pd sulla vicenda. "Siamo sconcertati per le notizie relative all'inchiesta giudiziaria in corso a Bruxelles. Notizie che ci spingono e tenere una linea dura e ad esigere la massimatà. Gli atti e le condotte che stanno emergendo sono, infatti, di una gravità assoluta e minano la reputazione dell'istituzione, il Parlamento Europeo, che per noi è il cuore della democrazia", si sottolinea. "Chiediamo alla magistratura di fare piena luce e alle ...

