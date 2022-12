Qatar | Letta | vicenda scandalosa | danno a nostri ideali

Agenzia ANSA

Lo ha detto il segretario Pd, Enrico, intervenendo alla Camera. . 13 dicembre 2022... ma si è preferita la strada meno faticosa, affidare a un generoso Enricole chiavi del ...stesso che di fronte alle notizie sull'inchiesta delle autorità belghe in materia di corruzione dal... Qatar, Letta: "Vicenda scandalosa e inaccettabile, danno ai nostri ideali" - Italia La favola del Marocco ai Mondiali in Qatar è accompagnata dai festeggiamenti sparsi in tutta Italia. In molte città italiane, dopo la vittoria con Spagna e Portogallo, ...Destituita la numero due dell'Eurocamera: l'aula dice sì alla proposta della Conferenza dei presidenti. Intanto l'inchiesta si allarga e la procura belga ha posto in mattinata i sigilli anche agli uff ...