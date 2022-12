ilGiornale.it

I Carabinieri hanno fermato l'uomo sospettato di aver aggredito questa mattina a colpi diun medico del Policlinico di San Donato Milanese: il presunto responsabile è un 62enne. I militari lo hanno identificato e bloccato a Rozzano , in provincia di Milano , mentre ...... dopo la discussione fra i due l'aggressore è tornato in macchina, ha preso ile ha colpito il medico alla testa. Chi è l'agggressore L'aggressore è undi 62 anni. I carabinieri ... Pregiudicato, il machete in macchina: chi è l'aggressore di Giorgio Falcetto L’arma usata per l’aggressione non è stata ancora ritrovata. La vittima, il 76enne Giorgio Falcetto, è ancora in pericolo di vita ...Ennesimo litigio in strada per futili motivi finito nel sangue. Un medico è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un machete nel parcheggio del Policlinico San Donato, nell'hint ...