Organici docenti 2022 24 | 620 256 posti | 50 202 di potenziamento Tutti i numeri per regione TABELLE

Orizzonte Scuola

...graduatorie concorso straordinario bis Validità del titolo estero nella stipula dei contratti Estensione carda personale a tempo determinato amministrativo ed educativo Revisione...... ma soprattutto che andare a indebolire gliè una mossa sbagliata in generale, tanto più ... 150 milioni per i: non più per il contratto, ma per progetti finalizzati all'orientamento e ... Pacifico: "Tre miliardi subito per 150 euro di aumento per docenti e Ata". E ancora: "Ripristinare l'insegnamento per moduli potenziando organico" [VIDEO INTERVISTA] Firenze: Sono 893 in Toscana i docenti iscritti al progetto PARtime, un percorso formativo progettato da INDIRE e Regione Toscana, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e di Anci Tos ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...