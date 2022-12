Morte di Luana D' Orazio | al via il processo per il manutentore del macchinario

Dopo il patteggiamento dei due titolari dell'azienda tessile l'unico imputato del procedimento ordinario è rimasto Mario ...Continua la vicenda giudiziaria legata alldiD'Orazio, 22enne morta a Pste di Montemurlo stritolata dall'orditoio dell'azienda tessile in cui lavorava. Al banco degli imputati il manutentore esterno dell'Orditoio, Mario ...Dopo il patteggiamento dei due titolari dell'azienda tessile l'unico imputato del procedimento ordinario è rimasto Mario Cusimano ...Continua la vicenda giudiziaria legata all morte di Luana D'Orazio, 22enne morta a Pste di Montemurlo stritolata dall'orditoio dell'azienda tessile in cui ...