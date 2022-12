Modena | tre donne sequestrate e violentate per tutta la notte da 8 uomini

donne sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini , originari del ... È quanto avvenuto, secondo la ricostruzione della Gazzetta di, in un casolare a Novi , in ..., 13 dic - Una notte passata come nemmeno nel peggiore dei loro incubi: è quanto accaduto a Novi, in provincia di, adonne e un ragazzo di nazionalità filippina, sequestrati in un casolare e stuprati per ore da otto immigrati pachistani finiti in manette ieri mattina. Secondo quanto riportato da ...Sequestrati e costretti a subire violenze per una notte intera. Tre donne e un ragazzo sono stati liberati ieri mattina dal casolare a Novi, in provincia di Modena, in cui erano stati rinchiusi da un ...Modena, 13 dic — Una notte passata come nemmeno nel peggiore dei loro incubi: è quanto accaduto a Novi, in provincia di Modena, a tre donne e un ragazzo di nazionalità filippina, sequestrati in un cas ...