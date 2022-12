Meloni alla Camera | sulla guerra la linea resta la stessa | aiuti e armi a Kiev

(Di martedì 13 dicembre 2022) - In vista del prossimo Consiglio europeo, la premier ha ribadito la continuità con il governo Draghi. Promessie nuovo invio diagli ucraini per difendersi dagli attacchi russi

Quella parola sparata dalla televisione in facciagli è costata una querela ma non gli basta. E ora che a processo ci si ritrova perché lo ha deciso un giudice e non Palazzo Chigi, piange ...... soprattutto sui principali dossier, dai migranti all'energia), nel tardo pomeriggioatterra a Bruxelles per parteciparecena di gala del vertice Ue - Asean che si tiene nel complesso del ...È positivo il giudizio della Commissione europea che ha promosso la manovra del governo, inserendo l’Italia tra i Paesi europei in linea e che si trovano dalla parte giusta. “Questo… Leggi ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...