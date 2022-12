Manovra | Meloni | ' Governo rivendica scelte su tetto contanti e pos' **

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il sostegno all'economia reale passa anche dall'innalzamento deldei pagamenti in contante da mille a cinquemila euro e dalla possibilità che l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici sia previsto solo per quei pagamenti che superano una certa soglia. Sono dueche il". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio all'assemblea della Confesercenti.

