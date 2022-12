Joao Felix | futuro in Premier League? L’agente attende altri due club

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildisarà lontano dall’Atletico Madrid,ha parlato con alcunidie starebbendoIldisarà lontano dall’Atletico Madrid,ha parlato con alcunidie starebbendo. Secondo quanto riportato da il Mirror, non solo Chelsea e Manchester United sulle tracce del portoghese. Newcastle e Aston Villa potrebbero essere altre due società pronte a parlare condel calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Jorge Mendes, procuratore di Joao Felix, sta cercando una nuova sistemazione per il suo assistito. Secondo il Mirror, oltre ad Arsenal, PSG, Chelsea e Manchester United, l'agente del portoghese tenterà di contattare anche Newcastle e Aston Villa.