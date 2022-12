Incredibile ma vero in WWE | Vince potrebbe tornare in federazione

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 dicembre 2022)McMahon passerà alla storia come uno dei padri fondatori del business del pro wrestling. Ha reso una umile “eredità” paterna un colosso globale e ha scritto pagine di storia per la compagine. Purtroppo il suo operato è stato “macchiato” da accuse nei suoi confronti mosse da ex dipendenti ma stando agli avvocati dell’ex Patron, le acquero presto calmarsi e questoanche consentigli un ritorno a tutti gli effetti. Come stanno le coseMcMahon ha infatti fatto sapere che la scelta di mettersi da parte è stata figlia di alcuni consigli sbagliati dati da persone a lui vicine. Inoltre è anche convinto che le accuse mosse contro di lui spariranno in un futuro prossimo e questodargli il “la” peral timone della sua creatura.