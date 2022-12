In aula 11 gradi | 500 studenti protestano La preside | “Non condivido astensione da lezioni | il problema non è stato sottovalutato”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 dicembre 2022) Temperatura in11, circa 500fuori dalla scuola: è successo stamattina a Bergamo. "In alcune aule dell'Istituto la temperatura varia da 11 a 14e tutti gli alunni soffrono il freddo. La Provincia non risponde alle mail mandate dagli alunni per richiedere la sistemazione delle pompe di riscaldamento", ha spiegato una rappresentante d'istituto. L'articolo .