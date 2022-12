De La Fuente prende le distanze da Luis Enrique | «In Qatar avrei portato 4-5 giocatori diversi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022)de la, nuovo ct della Spagna, è stato ospite di Radio Marca ed ha parlato del suo modo di essere e di intendere il calcio. Queste le parole di De Lanuovo Ct della Spagna: «Sono un professionista normale, mi fido della riflessione delle persone, perché è più facile arrivare attraverso l’intelligenza che imponendo le cose. Mi piace creare una buona atmosfera di lavoro, la professionalità non è negoziabile. Il lavoro, lo sforzo e l’auto-miglioramento non sono negoziabili. Se non li hai, non c’è posto nel mio progetto. Dovremo generare entusiasmo per ottenere risultati, coinvolgere le persone, dare un messaggio di unità, di sostegno, far sentire la gente orgogliosa di essere spagnola.» «Abbiamo una grande squadra, una base molto buona e su questa costruiremo il futuro. Non faremo una una rivoluzione, ma in ...