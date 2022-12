Choc in sala parto | mentre la moglie partorisce | ecco cosa fa l’ostetrica al marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Assiste lain, ostetrica gli ruba 2000 euro. Incredibile episodio quello avvenuto qualche tempo fa all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Protagonista di questa storia è una donna di 50 anni che all’epoca dei fatti prestava servizio come ostetrica in quel reospedaliero. Nei giorni scorsi la donna è stata convocata in Questura per l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. La locale Procura della Repubblica le ha contestato il reato di furto pluriaggravato dopo aver positivamente valutato l’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile. I fatti risalgono a una notte che un uomo difficilmente riuscirà a dimenticare. In quell’occasione, infatti, divenne padre, ma nello stesso tempo fu ‘alleggerito’ di 2000 euro… Leggi anche: “Lì ci sono i drogati”. Daniela Santanché ...