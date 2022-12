Balneari | Ricci | ' Santanchè fa interessi cittadini o del Twiga?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Di chi fa glila? Delo dei? Non sa che le spiagge libere garantiscono il diritto per tutti ad andare al mare, turisti compresi. Una frase gravissima per una Ministra del Turismo. Venga a Pesaro, le faccio vedere la nostra bella spiaggia libera". Così il sindaco di Pesaro, Matteodel Pd, su twitter.