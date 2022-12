Alessia Sbal | funerali a Ciampino | lacrime e rabbia La sorella sviene per un malore

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si sono svolti oggi al palazzetto dello sport didi, la donna di 43anni travolta e uccisa lo scorso 4 dicembre da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Presente alle esequie la madre Tina che, distrutta dal dolore, è stata sostenuta sino all’ingresso del palazzetto: «Me l’hanno massacrata.non c’è più, capito? Non mi chiama, non mi scrive più. Non esiste», si è sfogata la donna, rinnovando poi l’appello a eventuali testimoni a parlare di quanto accaduto. «Non mi vergogno a dire che quando ho visto il corpo di mia figlia all’obitorio era un disco di cotone – ha detto a fatica – Non mi è rimasto nulla da abbracciare». Il feretro in legno chiaro è stato portato in spalla all’interno del palazzetto dalladi ...