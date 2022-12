Traffico Roma del 12-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in Corso Vittorio Emanuele II in delle castagne in via di Torrenova sono scattate alle 8 e divieti di sosta nell’area di piazzale di Porta Pia dove dalle 930 alle 13 tra via Ancona e Corso d’Italia si svolgerà una manifestazione davanti al Ministero dei Trasporti indetta dai sindacati dalle 11 alle 14 possibili riflessi sulla circolazione di via Capitan Bavastro per la manifestazione degli operatori del settore taxi nei pressi della sede del dipartimento mobilità sempre in tema di manifestazione è prevista una protesta in via della Lungara davanti al carcere di Regina Coeli da questa mattina nelle strade è iniziata la rimozione dei veicoli sosta che al momento è fino al termine della manifestazione sarà vietata infine ripartono le potature su viale Tiziano strada sarà chiusa ...