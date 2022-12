Oroscopo Paolo Fox Martedì 13 Dicembre 2022 | Gemelli indeciso

Leggi su zon

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’diFox per oggi,13Ariete State vivendo un amore che vi dà tanta sicurezza e tranquillità. Il momento per voi è estremamente propizio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue a gonfie vele. Toro Giorni difficili per i sentimenti, ma potete iniziare il conto alla rovescia: a breve inizierà il vostro periodo fortunato in amore. Per quanto riguarda il lavoro, state attenti alle questioni finanziarie, forse avete fatto male i conti e potreste avere dei problemi.Questo è un momento nel quale dovete concedervi tempo e prendere decisioni. Scelte si renderanno necessarie anche in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile. Cancro Potreste finalmente trovare la ...