Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 11 dicembre 2022 video

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ieri, 11è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha ironizzato subito su alcuni titoloni che la riguardavano e che dicevano che lei avrebbe fatto dichiarazioni sconvenienti senza rendersi conto che aveva il microfono acceso…peccato fosse tutta una bufala. Lucianina ha parlato poi di Carlo III, dicendosi preoccupata per il fatto che la corona pare troppo stretta per il suo testone. Più che il testone – ha sottolineato la-, il problema potrebbero essere le orecchie, visto che Carlo ha due antenne paraboliche e potrebbero non entrare sotto la corona. Tra gli altri argomenti affrontati: lo studio dell’Università della Georgia che afferma ...

Il collegamento con Antonella Clerici ha permesso anche di ricordare che nelle fila della Confraternita della Nocciola ci sono due suoi cari amici e collaboratori:, nominata ...Che tempo che fa,prende in giro Re Carlo: 'Con quelle orecchie da Dumbo...' Che Tempo che fa, i super ospiti di Fazio: da Elly Schlein a Fabio De Luigi passando per Paolo Mieli ... Luciana Littizzetto età, marito, compagno, figli, vita privata, stipendio Questa sera, domenica 11 dicembre, su Rai Tre è andata in onda la trasmissione "Che Tempo che fa", condotta da Fabio Fazio in cui è intervenuta anche Luciana Litizzetto ...Torna Che tempo che fa su Rai 3, domenica 11 dicembre 2022. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata, da Elly Schlein a Cristina D'avena.