(Di lunedì 12 dicembre 2022) Pubblichiamo il discorso tenuto da Oleksandra Matviichuk durante la consegna ufficiale a Oslo del Premio Nobel per la Pace 2022 al Center for Civil Liberties Vostra Maestà, Vostre Altezze Reali, cari membri del Comitato per il Nobel norvegese, cittadini dell’Ucraina e cittadini del mondo. Quest’anno, l’intera nazione ucraina ha aspettato l’annuncio dei vincitori del premio Nobel per la pace. Consideriamo questo premio un riconoscimento degli sforzi del popolo ucraino, che si è coraggiosamente opposto ai tentativi di distruggere lo sviluppo pacifico dell’Europa, nonché una celebrazione del lavoro svolto dagli attivisti per i diritti umani al fine di prevenire la minaccia militare per il mondo intero. Siamo orgogliosi di aver ascoltato per la prima volta nella storia la lingua ucraina durante la cerimonia ufficiale. Stiamo ricevendo il premio Nobel per la pace durante la ...

Linkiesta.it

la testa è già all'edizione del 2023, l'edizione del ventennale". "In un mondo che pensa alle ... Co - organizzare significail carico della sua realizzazione. Prendersi la responsabilità ...non c'è nemmeno il tempo per piangerlo, per ricordare la sua forza o la sua ultima partita a ... siano le aule parlamentari o dei tribunali a decidere, sia lo Stato adla responsabilità ... È ora di assumersi la responsabilità di condannare legalmente i crimini di guerra russi MOENA. "Il cambiamento climatico si sta mostrando in ogni dove e i rischi paiono essere sempre più dietro l'angolo. Chi si prende cura della montagna e delle sue vie giorno dopo giorno è chiamato a as ...Serata super di Massinburg, tra i più discussi: segna 24 punti in 20 minuti, in doppia cifra anche Gabriel e Della Valle. Mercoledì trasferta europea delicata in Lituania ...