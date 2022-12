Adnkronos

Roma, 11 dic. - Lanon sembra aver inciso sul gettito Imu. Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), realizzato per Adnkronos e dedicato a questo tributo, analizzando gli scostamenti degli ...L'altra grande incognita che rischia di compromettere la riuscita di questo piano su cui l'Ue, rileva il, ha scommesso per uscire dalla terribile crisi economica innescata dallae al ... Csel: "Pandemia e ristori non hanno inciso sul gettito Imu" (Adnkronos) - La pandemia non sembra aver inciso sul gettito Imu. Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), realizzato per Adnkronos e dedicato a questo tributo, analizzando gli scos ...