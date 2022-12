Codice della strada | l’idea del governo | Multe più alte in base al reddito

Matteo Salvini intende convocare un tavolo per aggiornare il'che è vecchio di 30 anni'A secondagravità del fatto e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e daldisciplinare, le sanzioni possono concretizzarsi in: ammonizione scritta; multa sino a un massimo ...L'idea del Governo sarebbe inserire questo provvedimento nell'ambito di una revisione complessiva del Codice della Strada ...Ora è più difficile cambiare operatore di telefonia mobile, se, come la stragrande maggioranza di noi, si chiede di mantenere il vecchio numero di telefono. Dal 14 novembre sono entrate infatti in vig ...