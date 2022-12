Clamorosa restaurazione di un’auto devastata | incredibili immagini di un Porsche prima e dopo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Clamoroso intervento di restauro per una911 ridotta malissimo: ledele delvi lasceranno a bocca aperta. Completamente restaurata, proprio come accade per i veicoli a misura d’uomo. Stiamo parlando di modellini di auto di lusso ma completamente rovinati dal tempo o dall’usura, ai un appassionato utente riesce a donare nuova luce con un lavoro meticoloso e certosino dei cui risultati dà conto sui social. E il risultato è a dir poco incredibile: i modelli di auto pressofusi sviluppano infatti con il tempo difetti visivi, crepe e ruggine lasciandole bisognose di riparazioni per tornare ad apparire al meglio. Il clamoroso intervento di restauro di unapressofusa:Del resto quello dei modellini è un mondo che vanta migliaia ...

... insomma, non mancano di sicuro ma, secondo i soliti bene informati, la mossadi John ... Lanon durò molto e qualche anno dopo toccò al figlio di Umberto, Andrea Agnelli, ...Eresia che si manifestò in manieranel 1956, quando il capo della Cgil si schierò con i ... Vengono così gettate le basi della cosiddettacapitalistica, che innova profondamente ...L’appassionato ha ridipinto il modello 911 (993) Carrera Diecast con una tonalità rossa a dir poco strabiliante e vedendo il risultato finale è praticamente impossibile immaginare in quale stato si ...(Adnkronos) - Sorprese, alcune clamorose. E risultati che descrivono l'inizio di una rivoluzione nella geografia del calcio. I mondiali 2022 in Qatar sono per ora una vetrina in cui brillano realtà em ...